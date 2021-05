Non conta se a morire sia Luana di 22 anni, conta che si muore sul lavoro a tutte le età (Di giovedì 6 maggio 2021) La fine straziante di Luana D’Orazio, una giovane donna di soli 22 anni, mamma di un bambino di cinque, inghiottita da una macchina tessile. Un atroce morte sul lavoro che cancella ogni tipo di celebrazione di quella giornata del primo maggio con il suo concertone che tante polemiche ha destato. Di quali diritti dei lavoratori, di quali tutele, di quale sicurezza sul lavoro e di quale tipo di lavoro si deve parlare, di quali innovazioni nei processi organizzativi, se nel 2021 questa orribile tragedia ci ricorda e ci sbatte in faccia i numeri dei decessi sul lavoro? Le cifre non sarebbero diminuite neanche durante la pandemia quando molte attività si sono fermate. Il tremendo paradosso è che molti lavoratori, specialmente quelli in prima linea negli ospedali o nei supermercati, sono ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) La fine straziante diD’Orazio, una giovane donna di soli 22, mamma di un bambino di cinque, inghiottita da una macchina tessile. Un atroce morte sulche cancella ogni tipo di celebrazione di quella giornata del primo maggio con il suo concertone che tante polemiche ha destato. Di quali diritti dei lavoratori, di quali tutele, di quale sicurezza sule di quale tipo disi deve parlare, di quali innovazioni nei processi organizzativi, se nel 2021 questa orribile tragedia ci ricorda e ci sbatte in faccia i numeri dei decessi sul? Le cifre non sarebbero diminuite neanche durante la pandemia quando molte attività si sono fermate. Il tremendo paradosso è che molti lavoratori, specialmente quelli in prima linea negli ospedali o nei supermercati, sono ...

