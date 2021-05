Non c’è mai crisi per le spese militari. La Difesa vuole 418 milioni per comprare nuovi lanciarazzi. A fare cassa sarà l’americana Lockheed. All’industria nazionale solo software (Di giovedì 6 maggio 2021) Per le spese militari non c’è mai crisi. Mentre si attendono con ansia le risorse del Recovery plan nel tentativo di far ripartire un’economia mandata in coma dal Covid, il Ministero della Difesa sembra avere tra le priorità quelle di dotarsi di nuovi razzi. La spesa prevista? Oltre 400 milioni di euro. Si tratta del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all’approvvigionamento di razzi guidati per sistema d’arma Multiple Launch Rocket System (qui le caratteristiche) e l’adeguamento tecnologico dei lanciatori. Un decreto interministeriale attualmente al vaglio delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato e su cui dovranno pronunciarsi anche le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. La partita dovrebbe chiudersi nel giro di un mese. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Per lenon c’è mai. Mentre si attendono con ansia le risorse del Recovery plan nel tentativo di far ripartire un’economia mandata in coma dal Covid, il Ministero dellasembra avere tra le priorità quelle di dotarsi dirazzi. La spesa prevista? Oltre 400di euro. Si tratta del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all’approvvigionamento di razzi guidati per sistema d’arma Multiple Launch Rocket System (qui le caratteristiche) e l’adeguamento tecnologico dei lanciatori. Un decreto interministeriale attualmente al vaglio delle Commissionidella Camera e del Senato e su cui dovranno pronunciarsi anche le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. La partita dovrebbe chiudersi nel giro di un mese. Il ...

