Nina Moric denuncia Luigi Favoloso per maltrattamenti e stalking | chiesta l’archiviazione del caso

Leggi su donnapop

(Di giovedì 6 maggio 2021)in passato ha avuto una relazione turbolenta con; la ex di Fabrizio Corona lo ha ancheto per. Oggi però è arrivata la sentenza da parte della Procura di Milano e non sembra buttare bene per la modella croata. Ma cosa è successo? Leggi anche: Fabrizio Corona in...