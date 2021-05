Nigel De Jong: “Mi rivedo in Kessie. Tornerei gratis al Milan” (Di giovedì 6 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nigel De Jong, ex centrocampista del Milan che adesso gioca in Qatar, ha parlato soprattutto del club rossonero: “Mi rivedo in Kessie, ha gamba e qualità, mi rivedo anche in Bennacer, comanda il gioco. Se Tornerei al Milan? Volentieri, allenerei le giovanili anche gratis. Se il Milan mi chiama, io ci sono. Il telefono è sempre acceso. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta”. Sulla sua esperienza al Milan: “Con me Berlusconi è stato sempre rispettoso. Quando arrivava col suo elicottero e noi ci allenavamo a Milanello dovevamo fermarci, parlava con tutti con grande rispetto. Non parlava di calcio, ma di cose divertenti. Per me ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,De, ex centrocampista delche adesso gioca in Qatar, ha parlato soprattutto del club rossonero: “Miin, ha gamba e qualità, mianche in Bennacer, comanda il gioco. Seal? Volentieri, allenerei le giovanili anche. Se ilmi chiama, io ci sono. Il telefono è sempre acceso. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta”. Sulla sua esperienza al: “Con me Berlusconi è stato sempre rispettoso. Quando arrivava col suo elicottero e noi ci allenavamo aello dovevamo fermarci, parlava con tutti con grande rispetto. Non parlava di calcio, ma di cose divertenti. Per me ...

Advertising

MilanPress_it : L'intervista a Nigel De Jong: il suo amore per il Milan, il passato ed il futuro... ???? - ildumba : @dello__98 @hoodiesa7va Dei tre a cc tutti possono fare tutto, dipende come li vede. Kante se lo metteva mezzala gi… - shahby_80 : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #4Maggio 2014 il Milan di Clarence Seedorf vince il derby per 1-0 von un gol di testa di Nigel De Jon… - LOSQUALO77 : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #4Maggio 2014 il Milan di Clarence Seedorf vince il derby per 1-0 von un gol di testa di Nigel De Jon… - IttI_hamood : RT @RibaltaRossoner: #accadeoggi Il #4Maggio 2014 il Milan di Clarence Seedorf vince il derby per 1-0 von un gol di testa di Nigel De Jon… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigel Jong Nigel De Jong: “Mi rivedo in Kessie. Tornerei gratis al Milan” alfredopedulla.com De Jong: "Palla o gamba, io sono così. Mi rivedo in Kessie e se il Milan mi chiama..." Intervista all'ex rossonero che ora gioca in Qatar: "Anche Bennacer mi somiglia, comanda il gioco. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta" ...

Quanto ha speso il Manchester City per raggiungere la prima finale di Champions League? Il Manchester City non si fa tradire dalla pressione e conquista la prima finale di Champions League della sua storia. Nel doppio confronto in semifinale col Paris Saint-Germain non c'è stata storia: ...

Intervista all'ex rossonero che ora gioca in Qatar: "Anche Bennacer mi somiglia, comanda il gioco. La Juve? Ciclo finito, non è più la squadra di una volta" ...Il Manchester City non si fa tradire dalla pressione e conquista la prima finale di Champions League della sua storia. Nel doppio confronto in semifinale col Paris Saint-Germain non c'è stata storia: ...