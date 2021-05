Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira della Meloni (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – Niente coprifuoco alle ore 24, scoppia l’ira della Meloni. Ecco cosa scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia: “Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almeno alle ore 24 il coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del Governo. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgia Meloni contro il governo: “Provvedimenti a casaccio” Giorgia Meloni chiede le elezioni Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco Meloni chiede che fine ha fatto il decreto ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA –ore 24, scoppia. Ecco cosa scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia: “Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almenoore 24 il. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del Governo. L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giorgiacontro il governo: “Provvedimenti a casaccio” Giorgiachiede le elezioni Giorgiavuole l’eliminazione delchiede che fine ha fatto il decreto ...

