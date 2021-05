New York vuole offrire vaccino J&J a tutti i turisti (Di giovedì 6 maggio 2021) La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) La città di Newche visitano la Grande Mela ilmonodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l'...

New York vuole offrire vaccino J&J a tutti i turisti La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l'autorizzazione dello ...

Vaccino, New York vuole offrire dosi Johnson&Johnson a tutti i turisti 'Quest'estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York', ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid.

