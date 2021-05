New York, il piano del sindaco: vaccino J&J ai turisti (Di giovedì 6 maggio 2021) Un piano per offrire il vaccino monodose Johnson & Johnson a tutti i turisti che sceglieranno per le vacanze la Grande Mela. “Quest’estate vedremo il turismo rinascere a New York” ha detto il sindaco Bill de Blasio, annunciando il piano per il vaccino monodose ai turisti. Il sindaco democratico ha spiegato che la città intende installare delle unità mobili di vaccinazione presso tutte le principali attrazioni turistiche della città. De Blasio ha poi precisato che per essere operativo il piano dovrà prima ottenere il via libera da parte delle autorità dello Stato a distribuire il vaccino a persone non residenti a New York. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Unper offrire ilmonodose Johnson & Johnson a tutti iche sceglieranno per le vacanze la Grande Mela. “Quest’estate vedremo il turismo rinascere a New” ha detto ilBill de Blasio, annunciando ilper ilmonodose ai. Ildemocratico ha spiegato che la città intende installare delle unità mobili di vaccinazione presso tutte le principali attrazioniche della città. De Blasio ha poi precisato che per essere operativo ildovrà prima ottenere il via libera da parte delle autorità dello Stato a distribuire ila persone non residenti a New. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Ultime Notizie dalla rete : New York New York vuole offrire vaccino J&J a tutti i turisti La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnson. Lo ha detto il sindaco Bill de Blasio, spiegando che per farlo servirà l'autorizzazione dello ...

Vaccino, New York vuole offrire dosi Johnson&Johnson a tutti i turisti 'Quest'estate assisteremo a un ritorno del turismo a New York', ha detto de Blasio, ricordando come nella città siano state già somministrate oltre 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid.

