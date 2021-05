New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Emolga (Di giovedì 6 maggio 2021) In questa nuova guida su New Pokémon Snap vi spiegheremo come fare ad ottenere 4 stelle fotografando Emolga, il roditore elettrico della quinta generazione Ormai sono passati diversi giorni dall’uscita del tanto atteso New Pokémon Snap, il gioco per Nintendo Switch in cui potrete fotografare i vostri Pokémon preferiti. In questo periodo di sicuro avrete avuto abbastanza tempo per godervi appieno il titolo, ma con un gioco del genere sarebbe davvero un peccato fermarsi così presto. New Pokémon Snap infatti nasconde al suo interno un gran numero di sfide fotografiche estremamente divertenti da completare, come ad esempio quella legata alle ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 maggio 2021) In questa nuova guida su Newvi spiegheremofare ad, il roditore elettrico della quinta generazione Ormai sono passati diversi giorni dall’uscita del tanto atteso New, il gioco per Nintendo Switch in cui potrete fotografare i vostripreferiti. In questo periodo di sicuro avrete avuto abbastanza tempo per godervi appieno il titolo, ma con un gioco del genere sarebbe davvero un peccato fermarsi così presto. Newinfatti nasconde al suo interno un gran numero di sfide fotografiche estremamente divertenti da completare,ad esempio quella legata alle ...

Advertising

Mr_PokEnjoy : New logo by @suppa_art ! Bravo marce spacca i buci! #pokemon #pokemonvgc #twitch #YouTube #logo #gengar - top10games_it : Novità #3: New Pokémon Snap - Nintendo Switch editore Nintendo EUR 59.99 - GamingToday4 : New Pokemon Snap: Iniziano i festeggiamenti - MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: New Pokémon Snap: sguardo in video ai primi 43 minuti del titolo sui Nintendo Switch europei - IlNovelli : RT @JacquesDior: Dato il successo (?) delle mie foto durante la lezione vi propongo stasera dalle 22:00 una lezione speciale con @IlNovelli… -