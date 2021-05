Nel nome della resilienza Il piano per il clima formato G7 l’Italia c’é

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 maggio 2021) Chi cambia e si adatta sopravvive e magari salva anche il Pianeta. E allora, fareil proprio credo, diventa una missione. Più o meno quella che si sono date le principali istituzioni finanziarie per lo sviluppo dei Paesi membri del G7, tra le quali figura Cassa Depositi e Prestiti, uno dei polmoni dell’economia italiana, fresche di presentazione di unpratico da sottoporre al G7, contenente le azioni con cui accelerare gli investimenti per ladelle economie industrializzate. Ovviamente, la prima forma di adattamento e cambiamento, non può che essere la promozione di una maggiore sostenibilità ambientale delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e delle stesse istituzioni artefici del, tra le quali, oltre a Cdp, figurano la la Us International Development ...