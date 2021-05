Nel caso Amara c’è la farsa dell’obbligatorietà dell’azione penale (Di giovedì 6 maggio 2021) Se basta una bufala come quella della Loggia Ungheria o come diavolo si chiama per scatenare l’ennesimo putiferio nei vertici istituzionali e politici della magistratura italiana, occorre ci si renda conto che la situazione è drammaticamente seria. Qui non dobbiamo interrogarci sulla presunta composizione di quella presunta consorteria – i fratelli Vanzina l’avrebbero concepita certamente meglio – quanto sul come, il chi e il perché dell’innesco di questa ennesima notte dei lunghi coltelli. Io rinuncio, non è nelle mie corde, altri sapranno sbizzarrirsi. A me interessa tirare qualche filo, come sempre si dovrebbe, che ci porti a comprendere le ragioni sistemiche di questa crisi rovinosa della magistratura italiana. Per esempio: quando il pm Storari lamenta che il suo procuratore capo Francesco Greco avrebbe messo il freno alle indagini su quelle dichiarazioni dello stesso avv. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Se basta una bufala come quella della Loggia Ungheria o come diavolo si chiama per scatenare l’ennesimo putiferio nei vertici istituzionali e politici della magistratura italiana, occorre ci si renda conto che la situazione è drammaticamente seria. Qui non dobbiamo interrogarci sulla presunta composizione di quella presunta consorteria – i fratelli Vanzina l’avrebbero concepita certamente meglio – quanto sul come, il chi e il perché dell’innesco di questa ennesima notte dei lunghi coltelli. Io rinuncio, non è nelle mie corde, altri sapranno sbizzarrirsi. A me interessa tirare qualche filo, come sempre si dovrebbe, che ci porti a comprendere le ragioni sistemiche di questa crisi rovinosa della magistratura italiana. Per esempio: quando il pm Storari lamenta che il suo procuratore capo Francesco Greco avrebbe messo il freno alle indagini su quelle dichiarazioni dello stesso avv. ...

