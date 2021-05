Nazionale, Acerbi: «Siamo una grande famiglia. Europeo? Puntiamo al massimo» (Di giovedì 6 maggio 2021) Francesco Acerbi ha parlato dell’ambiente e del clima che si vive in Nazionale Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi ha raccontato la Nazionale azzurra verso Euro 2020. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24 GIRONE – «Sono tutte squadre toste. Siamo all’Europeo quindi ogni squadra vuole fare un grande Europeo. Sono tutte molto temibili. Ci sono grandi giocatori, sarà un girone abbastanza equilibrato. Conosciamo la nostra forza e sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare lì. La nostra forza è il gruppo, vogliamo arrivare più avanti possibile». GRUPPO – «Siamo affiatati, abbiamo voglia di stare insieme grazie al mister e allo staff che ci fanno star bene e ci fanno capire l’importanza di stare insieme e divertirci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Francescoha parlato dell’ambiente e del clima che si vive inIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francescoha raccontato laazzurra verso Euro 2020. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24 GIRONE – «Sono tutte squadre toste.all’quindi ogni squadra vuole fare un. Sono tutte molto temibili. Ci sono grandi giocatori, sarà un girone abbastanza equilibrato. Conosciamo la nostra forza e sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare lì. La nostra forza è il gruppo, vogliamo arrivare più avanti possibile». GRUPPO – «affiatati, abbiamo voglia di stare insieme grazie al mister e allo staff che ci fanno star bene e ci fanno capire l’importanza di stare insieme e divertirci ...

