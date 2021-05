Navi da guerra contro la Gran Bretagna | l’Ue proprio non tollera la democrazia

(Di giovedì 6 maggio 2021)militari e venti dinel Canale della Manica. Sale la tensione tra Regno Unito e Unione Europea dopo la Brexit. Boris Johnson ha mandato duedadavanti all’isola di Jersey, il territorio britannico di fronte alle coste della Francia, per difenderla da un blocco marittimo minacciato dai pescatori bretoni e normanni. “Solo una misura precauzionale”, ha subito specificato il premier inglese per non gettare benzina sul fuoco, ma la situazione è tutt’altro che tranquilla. Il Regno Unito garantisce “un sostegno senza equivoci” all’isola di Jersey.Come riporta il Corriere, le due cannoniere hanno iniziato in queste ore a pattugliare le acque attorno alla Isole del Canale, pronte a fronteggiare i pescherecci francesi: a dare loro manforte il presidente Macron ha spedito due motovedette della ...

Sono arrivate questa mattina di fronte all' Isola di Jersey , dipendenza della Corona di Londra nel Canale, le duedainviate dal Governo del Regno Unito per pattugliare l'area e scoraggiare il tentativo di blocco ingaggiato nei suoi confronti da alcune decine di pescherecci francesi . In zona anche ...Frattanto i pescherecci che si erano avvicinati all'isola di Jersey per protesta si sono allontanati dopo l'arrivo didabritanniche.(Teleborsa) – Sono arrivate questa mattina di fronte all’Isola di Jersey , dipendenza della Corona di Londra nel Canale, le due navi da guerra inviate dal Governo del Regno Unito per ...LONDRA - Nel Canale della Manica c’è l’isola inglese di Jersey che in queste ore è balzata alla cronaca per una disputa tra pescatori inglesi e quelli francesi della Normandia (che in termini di migli ...