Nato il 6 maggio 2019, Archie festeggia il suo secondo compleanno oltre Oceano, ma riceverà gli auguri su Zoom dalla bisnonna, la regina Elisabetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Archie Mountbatten-Windsor compie 2 anni guarda le foto Archie Harrison Mountbatten-Windsor festeggia il suo secondo compleanno in California, l’ultimo da figlio unico. Tra pochissime settimane conoscerà, infatti, la sua nuova sorellina, con cui dividerà la nursery, la suite riservata ai pargoli ai piani superiori della villa da 14 milioni di dollari che Harry, 36 anni, e Meghan Markle, 39, hanno acquistato lo scorso anno a Montecito, nei pressi di Santa Barbara. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 maggio 2021)Mountbatten-Windsor compie 2 anni guarda le fotoHarrison Mountbatten-Windsoril suoin California, l’ultimo da figlio unico. Tra pochissime settimane conoscerà, infatti, la sua nuova sorellina, con cui dividerà la nursery, la suite riservata ai pargoli ai piani superiori della villa da 14 milioni di dollari che Harry, 36 anni, e Meghan Markle, 39, hanno acquistato lo scorso anno a Montecito, nei pressi di Santa Barbara. Leggi anche ...

