Nasce a Milano il più completo e moderno impianto per gli sport equestri in Italia

(Milano 6 maggio 2021) - Snaitech cambia il volto dell'Ippodromo Snai San Siro, il progetto prevede: • Nuove piste per le corse e l'allenamento al trotto e nuovo tondino • Nuova pista all-weather, con materiali innovativi, per corse al galoppo tutto l'anno • Nuovi percorsi delle piste siepi-ostacoli del galoppo e Cross Country • Nuovo campo gara e campo prova per concorsi internazionali di equitazione • Nuovo impianto di illuminazione, di generazione 4.0, per correre anche in notturna • La Tribuna del Trotto: ristrutturazione e ammodernamento della ex tribuna secondaria Milano, 6 maggio 2021 – Snaitech ha avviato un grande progetto di valorizzazione che cambierà il volto dell'Ippodromo Snai San Siro, potenziandone la funzione sportiva e facendo dell'impianto un vero e proprio stadio ...

