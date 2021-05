Napoli solidale | spunta il murale dedicato al compianto Mario Paciolla

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In via dell’Erba, nel quartiere Arenella al Vomero, èto un, il 33enne che ha perso la vita in Colombia durante una missione per l’Onu. Ilraffiguranelle vesti di Corto Maltese che sta a simboleggiare i suoi viaggi e la sua lotta per i diritti umani. Una lotta che però lo ha portato alla morte e per questo motivo dovrà essere ricordato da tutti quelli che transiteranno per il campo di basket dove c’è anche ila Kobe Bryant. Queste le parole dell’artista Luca Carnevale sulla propria pagina facebook: “Finito.viaggia come Corto Maltese e lotta per i diritti umani, con ...