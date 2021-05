Napoli, Ospina torna a disposizione. Terapie per Koulibaly (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel report d’alenamento del Napoli, il club ha fatto sapere che Gattuso ha recuperato David Ospina, tornato ad allenarsi in gruppo. Ecco il report: “La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica. Ospina ha lavorato col gruppo. Terapie per Koulibaly”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel report d’alenamento del, il club ha fatto sapere che Gattuso ha recuperato Davidto ad allenarsi in gruppo. Ecco il report: “La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica.ha lavorato col gruppo.per”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

