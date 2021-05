Napoli, operai lasciano per giorni materiali di risulta in strada: residenti furibondi (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel centralissimo Largo Donnaregina alcuni residenti si stanno infuriando contro gli operai che stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione di un palazzo per lasciare li da giorni dei materiali di risulta. Dopo le operazioni la strada infatti andrebbe ripulita o si tratterebbe dell’ennesimo caso di inciviltà. Il materiale di risulta è infatti diviso in tanti sacchetti abbandonati in strada e sporcano tutto il territorio oltre che infastidire i passanti. Inoltre con il caldo si potrebbe anche tramutare in un problema ben diverso, cioè potrebbe diventare la casa per ratti e blatte. Per questo motivo i cittadini hanno richiesto un intervento delle istituzioni affinché il tutto possa tornare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel centralissimo Largo Donnaregina alcunisi stanno infuriando contro gliche stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione di un palazzo per lasciare li dadeidi. Dopo le operazioni lainfatti andrebbe ripulita o si tratterebbe dell’ennesimo caso di inciviltà. Il materiale diè infatti diviso in tanti sacchetti abbandonati ine sporcano tutto il territorio oltre che infastidire i passanti. Inoltre con il caldo si potrebbe anche tramutare in un problema ben diverso, cioè potrebbe diventare la casa per ratti e blatte. Per questo motivo i cittadini hanno richiesto un intervento delle istituzioni affinché il tutto possa tornare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, operai lasciano per giorni materiali di risulta in strada: residenti furibondi **… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Il prefetto con gli operai Whirpool: «Non è possibile non risolvere la situazione di 400 lavoratori»… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, panchina blu degli operai Whirlpool dedicata alle lotte dei lavoratori -… - TgrRai : #Occupazione, una panchina blu per ricordare la vertenza #Whirlpool, simbolo della crisi del #lavoro. È l'iniziativ… - CgilBologna : RT @Cgil_Napoli: ??? UNA PANCHINA BLU PER WHIRLPOOL In piazza Dante le Rsu della #Whirlpool hanno tinteggiato di blu una panchina, il color… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli operai Interruzioni A16: migliorata segnaletica percorsi alternativi Grottaminarda . Sull'A16 Napoli - Canosa, per consentire programmati lavori di manutenzione del viadotto 'Pezze Lenze', ... Operai all'opera lungo tutta la tratta nei pressi di incroci e rotatorie al ...

Operai Whirlpool, dal Comune una panchina rotta Una panchina blu per il lavoro che non c'è. Peccato che non ci sia nemmeno la panchina, o quanto meno una panchina decente. Perché quella inaugurata ieri mattina dal Comune a piazza Dante, per ...

Napoli, operaio lavora sul cornicione del palazzo dell’Inps sena protezioni ilmattino.it Napoli, operai lasciano per giorni materiali di risulta in strada: residenti furibondi Napoli – Nel centralissimo Largo Donnaregina alcuni residenti si stanno infuriando contro gli operai che stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione di un palazzo per lasciare li da giorni dei m ...

Spalletti verso Napoli: i costi dell’eventuale operazione Luciano Spalletti sarà libero dopo due stagioni alla finestra e in silenzio: ma al Napoli non farà sconti (potrebbe però accettare un giro ...

Grottaminarda . Sull'A16- Canosa, per consentire programmati lavori di manutenzione del viadotto 'Pezze Lenze', ...all'opera lungo tutta la tratta nei pressi di incroci e rotatorie al ...Una panchina blu per il lavoro che non c'è. Peccato che non ci sia nemmeno la panchina, o quanto meno una panchina decente. Perché quella inaugurata ieri mattina dal Comune a piazza Dante, per ...Napoli – Nel centralissimo Largo Donnaregina alcuni residenti si stanno infuriando contro gli operai che stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione di un palazzo per lasciare li da giorni dei m ...Luciano Spalletti sarà libero dopo due stagioni alla finestra e in silenzio: ma al Napoli non farà sconti (potrebbe però accettare un giro ...