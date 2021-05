Napoli, inaugurata la panchina blu per i lavoratori. La fidanzata del rider-sindacalista Antonio Prisco: “Voleva umanizzare il sistema” (Di giovedì 6 maggio 2021) Anche Valentina Tafuni, compagna di Antonio Prisco, il sindacalista dei rider napoletani morto pochi giorni fa a 37 anni, era presente all’inaugurazione della panchina blu, in piazza Dante, simbolo dei diritti dei lavoratori. “Antonio mi avrebbe voluto qui ed è per questo che ci tenevo a esserci dopo averlo salutato – ha commentato Valentina – Antonio ha sempre lottato per far sì che si umanizzasse il lavoro. Ha sempre lottato affinché i lavoratori potessero diventare gli ingranaggi disturbatori di un sistema escludente che ci vuole iperperformanti. I risultati che ha ottenuto sono importanti ma lui stesso sapeva bene che non era ancora finita”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Anche Valentina Tafuni, compagna di, ildeinapoletani morto pochi giorni fa a 37 anni, era presente all’inaugurazione dellablu, in piazza Dante, simbolo dei diritti dei. “mi avrebbe voluto qui ed è per questo che ci tenevo a esserci dopo averlo salutato – ha commentato Valentina –ha sempre lottato per far sì che si umanizzasse il lavoro. Ha sempre lottato affinché ipotessero diventare gli ingranaggi disturbatori di unescludente che ci vuole iperperformanti. I risultati che ha ottenuto sono importanti ma lui stesso sapeva bene che non era ancora finita”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Napoli, inaugurata la panchina blu per i lavoratori. La fidanzata del rider-sindacalista Antonio Prisco: “Voleva um… - germanshepard8 : RT @mariobianchi18: Il #5maggio 1835 inaugurata tra #Bruxelles e #Mechelen la prima #ferrovia in Europa. Il convoglio con 3 locomotive a va… - IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #5maggio 1835 inaugurata tra #Bruxelles e #Mechelen la prima #ferrovia in Europa. Il convoglio con 3 locomotive a va… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #5maggio 1835 inaugurata tra #Bruxelles e #Mechelen la prima #ferrovia in Europa. Il convoglio con 3 locomotive a va… - libellula58 : RT @mariobianchi18: Il #5maggio 1835 inaugurata tra #Bruxelles e #Mechelen la prima #ferrovia in Europa. Il convoglio con 3 locomotive a va… -