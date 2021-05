Napoli, buone notizie per Gattuso: Ospina verso il recupero (Di giovedì 6 maggio 2021) Il portiere del Napoli David Ospina ha lavorato col gruppo dopo l’infortunio al bicipite femorale buone notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso che, in vista della partita di sabato contro lo Spezia, potrebbe recuperare a pieno regime David Ospina. Come riportato dal report dell’allenamento odierno, il portiere colombiano ha svolto l’intera seduta con il gruppo segno che ha completamente smaltito l’infortunio al bicipite femorale che aveva patito nella partita di Marassi contro la Sampdoria. Ospina potrebbe così già giocarsi il posto sabato con Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il portiere delDavidha lavorato col gruppo dopo l’infortunio al bicipite femoraleper ile per Gennaroche, in vista della partita di sabato contro lo Spezia, potrebbe recuperare a pieno regime David. Come riportato dal report dell’allenamento odierno, il portiere colombiano ha svolto l’intera seduta con il gruppo segno che ha completamente smaltito l’infortunio al bicipite femorale che aveva patito nella partita di Marassi contro la Sampdoria.potrebbe così già giocarsi il posto sabato con Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24.

