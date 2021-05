Nada Cella | dopo 25 anni si riapre il caso della ragazza uccisa a Chiavari

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non saranno mai troppi gliper sapere chi ha ucciso la propria figlia e la propria sorella. Da quel 6 maggio 1996 ne sono passati esattamente 25 e ora potrebbe essere arrivata una svolta, il condizionale è d’obbligo in questooscuro e travagliato, per conoscere il volto del killer diaveva 25quando venne scoperta agonizzante con il cranio quasi sfondato nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava a. A trovarla fu proprio il suo datore di lavoro intorno alle 9 di mattina. Il commercialista fu indagato e poi prosciolto. Oggi, nell’versario del delitto, la Procura diha fatto sapere di avere nuovi elementi per tentare di risolvere il. Si tratta ...