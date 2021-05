Municipio II | un nuovo Centro Giovani per Roma Capitale

nzingaretti : Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parco Sannazzaro, nel III Municipio di #Roma. Era un luogo abbandonato da anni.… - virginiaraggi : L’area ludica di Largo Ravizza nel Municipio XII torna ai bambini che potranno giocare di nuovo insieme in questa a… - CiccioniSe : RT @nzingaretti: Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parco Sannazzaro, nel III Municipio di #Roma. Era un luogo abbandonato da anni. La @Reg… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parco Sannazzaro, nel III Municipio di #Roma. Era un luogo abbandonato da anni. La @Reg… - VincenzoCosta5S : RT @virginiaraggi: L’area ludica di Largo Ravizza nel Municipio XII torna ai bambini che potranno giocare di nuovo insieme in questa area a… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio nuovo

RomaDailyNews

... al termine del primo consiglio dei ministri delgoverno. Ma ancora non se ne conoscevano i ... a Beni gli studenti hanno manifestato per una settimana con un sit - in davanti al, per ...) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => Si fa in tre ilIV Media Val ...di 54 persone che sarà suddiviso in attività legate agli spazi culturali all'interno delPolo ...(Roma, 6 maggio 2021) - Roma, 6 maggio 2021 - Dal 5 maggio 2021 Roma ha un nuovo monumento alla memoria, un monumento contemporaneo, in grado di far incontrare vecchie e nuove generazioni, raccontando ...In virtù di un accordo siglato dalla Presidenza del Municipio con il locale Comitato di Quartiere, l’area sarà fruibile in orario extrascolastico da tutti i cittadini ...