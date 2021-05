Mundo Deportivo | per il dopo Busquets il Barça pensa a Locatelli

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il Barcellona è a lavoro per trovare un’alternativa a Sergio, 32 anni e alla sua decima stagione con la maglia blaugrana. Secondo ili dirigenti catalani avrebbero già identificato tre giovani di grande prospettiva: Eduardo Camavinga (18, Rennes), Manuel(23, Sassuolo) e Mikel Merino (24, Real Sociedad). Nel caso di, illo segue da quasi due anni. Il centrocampista ex Milan ha un contratto fino al 2023 e piace molto anche alla Juventus. Ma i buoni rapporti tra la squadra spagnola e il Sassuolo (vedi i trasferimenti in passato di Boateng in Catalogna e Marlon a Reggio Emilia), potrebbero favorire la trattativa. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

