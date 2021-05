MOVIOLA – Roma-Manchester United | Maguire col braccio | poteva starci il rigore

(Di giovedì 6 maggio 2021) Eposodio daall’Olimpico per la semifinale di ritorno di Europa League tra. Sugli sviluppi di un cross di Pedro,ha prima deviato col piede e poi col. L’arbitro Brych ha valutato e ha deciso di non concedere il calcio di. Giusta la decisione dell’arbitro? E’ vero che prima c’è la deviazione col piede ma è ugualmente vero che ilera sproporzionatamente largo. Un movimento innaturale cheessere punito col calcio di. SportFace.

Advertising

forzaroma : #RomaManchester United, tutti gli episodi da moviola - LIVE #ASRoma - zazoomblog : Roma Manchester United LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Manchester #United #LIVE: #sintesi - Andrea842631710 : @JackGemma1 @kiingg____ Gioca meglio con demme, ed il Napoli tiene meglio il campo, ma gli è bastato essere pressat… - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ?? La moviola di #SampdoriaRoma ?? Rigore giusto. Cristante era da rosso Gli episodi ?? #SerieA - TizianoR80 : @kekko_molise87 @PressingReal @massimozampini Tutti i casi da moviola?tutti i casi...quali casi..quali..Xdio ma de… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Roma

Brych lascia proseguire l'azione e poi assegna il calcio d'angolo alla3' - Scontro tra Bailly e Mkhitaryan, con il difensore che involontariamente colpisce con la spalla il volto dell'armeno. L'...L'episodio chiave del match valido per il ritorno delle semifinali dell'Europa League 2020/21:Manchester United L'episodio chiave delladel match trae Manchester United, valido per il ritorno delle semifinali dell'Europa League 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro ...La moviola di Roma-Manchester United, semifinale di ritorno di Europa League: Maguire devia col braccio, poteva starci il rigore. Errore di Brych ...Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match. L'arbitro si può avvalere del VAR (video assistant referee) e del suo assistente per quattro ...