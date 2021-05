Mourinho | cuori giallorossi al post della Roma | i tifosi si scatenano

(Di giovedì 6 maggio 2021)- Josési sente già il tecnico. Dopo il match vinto daicontro il Manchester United, ma che non ha regalato la finale di Danzica, lo Special One ha voluto far ...

sotto il post social pubblicato della Roma ha pubblicato due, uno giallo e l'altro rosso. Un gesto molto apprezzato e che ha ulteriormente caricato i tifosi in vista del suo arrivo.Ovviamente l'arrivo, questo sì ufficiale, di Josénon fa eccezione. Già ieri si parlava di ... e sparlavano della sua vita privata, oggi ringrazia, consocial e continui like. L'ultimo ...José Mourinho allenerà la Roma a partire dalla prossima stagione, ma è ovviamente già presente e attento alle vicende giallorosse. Al termine della vittoria per 3-2 ...Lo Special One commenta il post della Roma su Instagram dopo la gara contro il Man Utd La Roma viene eliminata dal Manchester United nonostante la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno. Dopo la gara, ...