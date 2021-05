MotoGP, Roberto Rolfo: “Valentino Rossi è legato ad automatismi del passato e fa fatica, Bagnaia può vincere il Mondiale” (Di giovedì 6 maggio 2021) Quattro le gare andate in scena in MotoGP ed è tempo di un mini-bilancio su quanto è accaduto nella classe regina. A Jerez de la Frontera (Spagna), a sorpresa, la Ducati ha fatto la parte del leone: la doppietta Jack Miller-Francesco “Pecco” Bagnaia non era prevista, al pari del problema fisico al braccio del francese della Yamaha Fabio Quartararo. Alla fine della fiera, la Rossa si ritrova in vetta al campionato con “Pecco”, al termine di un weekend in cui avrebbe dovuto giocare in difesa, tenendo conto dello storico poco lusinghiero. Se si riavvolge il nastro, infatti, l’ultima vittoria della moto di Borgo Panigale risaliva al 2006 con Loris CapiRossi. La gara in Andalusia, pertanto, ha offerto diversi spunti e su questo e altro ha dato le proprie chiavi di lettura Roberto Rolfo, pilota che si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Quattro le gare andate in scena ined è tempo di un mini-bilancio su quanto è accaduto nella classe regina. A Jerez de la Frontera (Spagna), a sorpresa, la Ducati ha fatto la parte del leone: la doppietta Jack Miller-Francesco “Pecco”non era prevista, al pari del problema fisico al braccio del francese della Yamaha Fabio Quartararo. Alla fine della fiera, la Rossa si ritrova in vetta al campionato con “Pecco”, al termine di un weekend in cui avrebbe dovuto giocare in difesa, tenendo conto dello storico poco lusinghiero. Se si riavvolge il nastro, infatti, l’ultima vittoria della moto di Borgo Panigale risaliva al 2006 con Loris Capi. La gara in Andalusia, pertanto, ha offerto diversi spunti e su questo e altro ha dato le proprie chiavi di lettura, pilota che si è ...

