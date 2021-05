Morto sotto una lastra di cemento a 46 anni | Maurizio lascia la moglie e due figli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 maggio 2021) SabatoGritti avrebbe compiuto 47. Li avrebbe festeggiati con laAlessandra e i due, Giorgia di 17e Andrea di 16. Ma non accadrà, perchègiovedì in un cantiere di largo Canova a Pagazzano dove stava costruendo due villette. La dinamica dell’incidente costato la vita all’imprenditore edile di Calcinate è ancora al vaglio dei carabinieri di Treviglio e del personale di Ats Bergamo. L’uomo è stato travolto da unadidel peso di 600 chili che lo ha schiacciato contro una parete, provocandogli un’emorragia interna e un soffocamento. È spiratogli occhi di un collega che cercava di aiutarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La salma è stata composta ...