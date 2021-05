Morto a 46 anni sul cantiere | il cordoglio e l’appello della politica | “Lutto inaccettabile”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dolore,e richiesta di modifica delle Leggi sulla sicurezza sono unanimi da tutti gli uomini politici dopo l’ennesimo incidente mortale sul lavoro di giovedì 6 maggio. In undi Pagazzano una lastra di cemento di 600 chili è scivolata su Maurizio Gritti, 46, che ha perso la vita. MISIANI (PD): SERVE PERSONALE DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA “L’ennesimosul lavoro è una notizia gravissima ma sarebbe ancora più grave non fare nulla – afferma il senatore Antonio Misiani, Partito Democratico -. Le leggi ci sono e sono rigorose. Per farle rispettare servono controlli capillari, un investimento maggiore nella formazione di lavoratori e imprenditori e tolleranza zero verso chi considera un inutile e costoso vincolo garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non si parte da zero: il Testo unico del ...