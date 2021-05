Morte Luana | venerdì 7 sciopero a Prato | tutte le aziende ferme

(Di giovedì 6 maggio 2021)si ferma e chiede più sicurezza sul lavoro dopo la tragedia diD'Orazio , la giovane madre stritolata da un macchinario tessile in un'azienda di Montemurlo. "Morire di lavoro oggi non solo ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - TeresaBellanova : A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle… - peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi… - serenel14278447 : Come funziona un orditoio? Tra le operaie che fanno lo stesso lavoro di Luana - Camoscino : Mi occupo di formazione obbligatoria nelle aziende. Oggi, a due giorni dalla morte sul lavoro di una donna di 22 a… -

La Procura affiderà domani l'incarico per la perizia tecnica sul macchinario sequestrato nell'ambito dell'ambito dell'inchiesta sulladiD'Orazio, l'operaia di 22 anni " madre di un bimbo di 5 " deceduta per un incidente sul lavoro lunedì scorso all'interno dell'Ordituradi Oste. Al momento sul registro degli ...Anche l'azienda tessile dove lavoravaparteciperà' allo sciopero. L'attivita' oggi ha riaperto le porte ai lavoratori ma domani si fermerà in corrispondenza delle quattro ore di astensione ...Luana «era dolce, bella, buona, solare, umile». Sono le toccanti parole di Emma Marrazzo nel ricordare sua figlia Luana D'Orazio, la 22enne pistoiese morta in un infortunio sul ...