Morte di Luana: sciopero a Prato. In città il ministro Orlando. Lunedì i funerali, con il vescovo di Pistoia (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà sciopero per 4 ore, oggi 7 maggio a Prato. Con un presidio sindacale in piazza delle Carceri. E' la protesta per la Morte, in fabbrica, di Luana D'Orazio. Mentre città arriverà anche il ministro del lavoro, Andrea Orlando. Domani, sabato, il corpo della ragazza sarà sottoposto all'autopsia. I funerali si svolgeranno Lunedì 10 maggio e verranno celebrati dal vescovo di Pistoia, monsignor Tardelli, nella chiesa di Spedalino Asnelli L'articolo proviene da Firenze Post.

