Morte di Luana | l' orditoio e i suoi pericoli Ha cilindri da 400 chili

(Di giovedì 6 maggio 2021) I telai battono, gli orditoi girano. Rumori e movimenti ben noti nel distretto pratese . L'è il macchinario che serve per costituire quella che è la prima struttura di un tessuto, ossia l'...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D'Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti - TeresaBellanova : A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle… - peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi…

Ultime Notizie dalla rete : Morte Luana

Una volta terminata questa operazione , i fili vengono "scaricati" su un subbio, ossia sul grande cilindro sotto al quale è rimasta schiacciataD'Orazio .GROSSETO " "All'indomani della tragicadella giovaneD'Orazio " che lascia un figlio piccolo " nel pratese che ha scosso tutta l'Italia, non si ferma la tragica sequenza di incidenti mortali, e ieri è toccato a Cristian ...Andrea Orlandi ha 27 anni, era fidanzato con Luana da un anno e mezzo, tanti progetti, tanta vita insieme ancora.“Tra le tante parole versate per la tragica morte della giovane lavoratrice Luana, spesso e purtroppo di circostanza e destinate a rimanere tali, il messaggio che più di altri si è distinto per ...