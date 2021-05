Morta a 23 anni, fatale la saracinesca alzata: cosa succede al macchinario senza questo dispositivo di sicurezza (Di giovedì 6 maggio 2021) Prato, la procura ipotizza una modifica all'orditoio a cui stava lavorando Luana. Dubbi anche sulla manutenzione. Un esperto ci spiega nei dettagli come funziona il macchinario Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 6 maggio 2021) Prato, la procura ipotizza una modifica all'orditoio a cui stava lavorando Luana. Dubbi anche sulla manutenzione. Un esperto ci spiega nei dettagli come funziona il

Advertising

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - TeresaBellanova : Quella di #luanadorazio, 22 anni, morta schiacciata dal rullo dell’orditoio mentre stava lavorando, è l’ennesima mo… - lightmoon972 : RT @Marty_Loca80: “La sveglia ha suonato alle 5 e lei l’ha spenta subito, per non svegliarmi. È andata in bagno, poi a fare colazione, ed è… - valentinadigrav : RT @Corriere: Luana, morta come 50 anni fa Che cosa (non) è cambiato nel distretto del tessile di P... -