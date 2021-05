Morire sul lavoro Tragedia rimossa (Di giovedì 6 maggio 2021) La morte straziante di Luana D’Orazio, la giovanissima operaia mamma di un bimbo rimasta intrappolata in un orditoio, come in un incidente di 50 anni fa, come ai tempi della rivoluzione industriale, ci ha lasciati sgomenti. Ma la Tragedia di Montemurlo è solo una delle tante morti bianche che si verificano ogni giorno. Ieri un altro lavoratore, padre di due figli, Cristian Martinelli, è rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale mentre svolgeva il suo turno in una fabbrica di Busto Arsizio. L’elenco delle vittime del lavoro non cala ormai da anni dopo che erano stati raggiunti dal Dopoguerra in poi costanti progressi: secondo i dati Inail solo nell’ultimo trimestre ci sono stati 128.671 incidenti accertati e 185 morti. Di questi, 17 avevano meno di 35 anni. Si continua a cadere dalle impalcature nei cantieri, i sindacati della Fillea Cgil ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 maggio 2021) La morte straziante di Luana D’Orazio, la giovanissima operaia mamma di un bimbo rimasta intrappolata in un orditoio, come in un incidente di 50 anni fa, come ai tempi della rivoluzione industriale, ci ha lasciati sgomenti. Ma ladi Montemurlo è solo una delle tante morti bianche che si verificano ogni giorno. Ieri un altro lavoratore, padre di due figli, Cristian Martinelli, è rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale mentre svolgeva il suo turno in una fabbrica di Busto Arsizio. L’elenco delle vittime delnon cala ormai da anni dopo che erano stati raggiunti dal Dopoguerra in poi costanti progressi: secondo i dati Inail solo nell’ultimo trimestre ci sono stati 128.671 incidenti accertati e 185 morti. Di questi, 17 avevano meno di 35 anni. Si continua a cadere dalle impalcature nei cantieri, i sindacati della Fillea Cgil ...

AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - TeresaBellanova : A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è molto critico sul #PNRR presentato dal #governo: 'Non uscirà un'Italia più… - AlvisiConci : RT @TeresaBellanova: A solo poche ore dalla morte di Luana, giovanissima lavoratrice 22enne, altri due lavoratori si sono aggiunti alle vit… - jkddaengslover : Namjoon ha deciso che dobbiamo morire a tutti i costi. Perlomeno abbiamo avuto un minimo di preavviso sul colore de… -