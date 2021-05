Moon Knight: Ethan Hawke è il villain della serie Marvel nella nuova foto dal set (Di giovedì 6 maggio 2021) I fan della Marvel possono dare una prima occhiata al villain che Ethan Hawke interpreterà in Moon Knight, tramite una nuova foto che arriva dal set della serie TV. Una nuova foto scattata sul set di Moon Knight mostra Ethan Hawke nel ruolo del villain della serie TV che lo vedrà protagonista al fianco di Oscar Isaac, attore scelto per interpretare il personaggio Marvel che presta il nome all'opera in uscita prossimamente su Disney+. La scorsa settimana, presso il Museo di Belle Arti di Budapest, hanno avuto inizio le riprese di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) I fanpossono dare una prima occhiata alcheinterpreterà in, tramite unache arriva dal setTV. Unascattata sul set dimostranel ruolo delTV che lo vedrà protagonista al fianco di Oscar Isaac, attore scelto per interpretare il personaggioche presta il nome all'opera in uscita prossimamente su Disney+. La scorsa settimana, presso il Museo di Belle Arti di Budapest, hanno avuto inizio le riprese di ...

