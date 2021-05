Monte di Pietà | si muove la Commissione Cultura

(Di giovedì 6 maggio 2021) La, presieduta da Elena Coccia, ha discusso oggi delle iniziative da mettere in campo per impedire la vendita, da parte del gruppo Intesa San Paolo, dello storico edificio del ...

... presieduta da Elena Coccia, ha discusso oggi delle iniziative da mettere in campo per impedire la vendita, da parte del gruppo Intesa San Paolo, dello storico edificio deldi, in via San ...Si è svolta stamattina una seduta della Commissione Cultura del Comune di Napoli, presieduta dalla consigliera Elena Coccia, avente ad oggetto la destinazione deldiin Via San Biagio dei Librai a Napoli alla luce delle recenti notizie di stampa che informano della proposta di acquisto dello storico edificio di proprietà della banca Intesa Sanpao lo,...