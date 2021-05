Monster Pets: un nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania in anteprima su YouTube (Di giovedì 6 maggio 2021) Monster Pets è il nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania, visionabile in anteprima su YouTube sul canale di Sony Pictures Italia. Monster Pets, un nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania, sarà visibile da oggi sul canale YouTube di Sony Pictures Italia, Claudio Bisio tornerà a doppiare Drac, il protagonista della saga, insieme a Cristiana Capotondi nel ruolo di Mavis. In Monster Pets, Tinkles, l'adorabile e gigantesco animale domestico di Drac, ha più energie di sempre e vuole giocare a palla con il suo padrone. Drac, troppo impegnato a sbrigare le faccende dell'Hotel, decide di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)è ildi, visionabile insusul canale di Sony Pictures Italia., undi, sarà visibile da oggi sul canaledi Sony Pictures Italia, Claudio Bisio tornerà a doppiare Drac, il protagonista della saga, insieme a Cristiana Capotondi nel ruolo di Mavis. In, Tinkles, l'adorabile e gigantesco animale domestico di Drac, ha più energie di sempre e vuole giocare a palla con il suo padrone. Drac, troppo impegnato a sbrigare le faccende dell', decide di ...

Advertising

HelperStream : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Monster Pets: un nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania in anteprima su YouTube - cinemaniaco_fb : ?????????????? Monster Pets: un nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania in anteprima su YouTube… - CinecittaNews : ‘Monster Pets’ in anteprima su YT, con Bisio e Capotondi - Think_movies : “Monster Pets”: in anteprima oggi alle 15.00 su youtube un nuovo cortometraggio di “Hotel Transylvania”… -