Misteriosa MALATTIA al CERVELLO. Escalation di casi in Canada

(Di giovedì 6 maggio 2021).Nella provincia canadese del New Brunswick 48 persone sono sotto monitoraggio per unanuovacerebrale che ha lasciato perplessi i neurobiologi. La notizia è apparsa anche nella BBC. I pazienti, di età compresa tra i 18 e gli 85 anni, hanno iniziato a manifestare una varietà di sintomi, tra cui aggressività, ansia, depressione, dolori muscolari e spasmi. Alcuni pazienti hanno sviluppato insonnia, disturbi del linguaggio e persino rapida perdita di peso e atrofia muscolare. Secondo i medici, diversi pazienti hanno anche avuto allucinazioni, inclusa una transitoria fase con la sindrome di Capgras. Si tratta di un grave disturbo psichiatrico in cui il paziente inizia a credere che un amico intimo o un familiare sia stato sostituito da un impostore. Un uomo ...

Malattia cervello Canada. Nella provincia canadese del New Brunswick 48 persone sono sotto monitoraggio per una misteriosa nuova malattia cerebrale ...