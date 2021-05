Minori, fra le città-campione Bari è ultima per giorni in presenza nella scuola d’infanzia e nella primaria Parlamentare critica l'uso della didattica a distanza in ambito regionale e scrive al garante (Di giovedì 6 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla deputata Francesca Anna Ruggiero: Ho scritto al garante dei diritti del Minore della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, per manifestare la mia disponibilità ad avviare un confronto serrato sui disagi e i problemi che caratterizzano la fascia dei Minori nella nostra Regione. Problemi già strutturali a causa di differenze territoriali con altre Regioni, ma oggi acuiti oltremodo dalla pandemia”. Così la deputata pugliese M5S Francesca Anna Ruggiero, di recente nominata dal Presidente della Camera Roberto Fico nella Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. “Le restrizioni – continua – dolorose ma necessarie per contrastare la diffusione del virus hanno impattato sulla salute psicologica di bambini e ragazzi. ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla deputata Francesca Anna Ruggiero: Ho scritto aldei diritti del MinoreRegione Puglia, Ludovico Abbaticchio, per manifestare la mia disponibilità ad avviare un confronto serrato sui disagi e i problemi che caratterizzano la fascia deinostra Regione. Problemi già strutturali a causa di differenze territoriali con altre Regioni, ma oggi acuiti oltremodo dalla pandemia”. Così la deputata pugliese M5S Francesca Anna Ruggiero, di recente nominata dal PresidenteCamera Roberto FicoCommissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. “Le restrizioni – continua – dolorose ma necessarie per contrastare la diffusione del virus hanno impattato sulla salute psicologica di bambini e ragazzi. ...

Agenzia_Ansa : Si procederà con le vaccinazioni di massa nelle isole minori, col supporto della Difesa e della Protezione civile.… - NoiNotizie : Minori, fra le città-campione #Bari è ultima per giorni in presenza nella scuola d'infanzia e nella primaria. Parla… - fra_marchese : Com'era quella del calcio che appartiene a tutti, non esclusivo di poche squadre? Peggiorare una cosa che già è mes… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Si procederà con le vaccinazioni di massa nelle isole minori, col supporto della Difesa e della Protezione civile. E' qu… - Siciliano741 : @federicocasotti La Coppa Italia fa schifo,all'estero il bello delle coppe nazionali sono le sfide fra i grandi clu… -