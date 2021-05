Milan in Champions League? L’ex si propone: «Basta chiamare» (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Milan si gioca un piazzamento Champions nello spareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium: le parole di un grande ex Nigel De Jong milita nell’Al-Shahaniya Sports Club, nella seconda serie qatariota. Queste le parole del centrocampista olandese in vista di Juventus-Milan e di una possibile qualificazione in Champions League. «Se il Milan va in Champions deve solo chiamare. Non è una questione di soldi, tornerei subito. Io e Ibra insieme in Europa… Magari per allenare le giovanili rossonere, chissà. L’Italia è un Paese che amo». TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsi gioca un piazzamentonello spareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium: le parole di un grande ex Nigel De Jong milita nell’Al-Shahaniya Sports Club, nella seconda serie qatariota. Queste le parole del centrocampista olandese in vista di Juventus-e di una possibile qualificazione in. «Se ilva indeve solo. Non è una questione di soldi, tornerei subito. Io e Ibra insieme in Europa… Magari per allenare le giovanili rossonere, chissà. L’Italia è un Paese che amo». TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

