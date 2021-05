Milan | De Jong | “Tornerei subito | anche gratis” Video

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'olandese classe 1984, Nigel De, è ancora in attività, è molto legato ale vorrebbe tornare da allenatore delle giovanili in futuro. O magariprima, per giocare. Lo farebbeha detto. Le sue parole nellanews.

Advertising

aleros_acm : ...punizione Milan, batte Balotelli....??gooool.... ??De Jong sblocca il derby la mette di testa 1-0 Milan ?????????? - notizie_milan : De Jong: “Al Milan tornerei anche gratis” - ilTeoLugarini : RT @GoalItalia: De Jong di nuovo al Milan? Lui ci spera ?? - gilnar76 : De Jong si propone: «#Milan in Champions? Tornerei subito» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - MilanWorldForum : De Jong chiama il Milan:'Anche gratis. Ecco in chi mi rivedo' Le dichiarazioni -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Jong

... il Barcellona vuole comprare due centrocampisti dal campionato olandese, due colpi 'alla De', entrambi in orbita Serie A. Si tratta di Kokcu del Feyenoord , che p iace a, Roma e Lazio , e ...Ilsi gioca un piazzamento Champions nello spareggio contro la Juventus all'Allianz Stadium: le parole di un grande ex Nigel Demilita nell'Al - Shahaniya Sports Club, nella seconda serie ...Davide Calabria ha parlato a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Sono cresciuto al Milan, quindi il sogno era arrivare lì. Era il mio obiettivo, è ...Nigel De Jong, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ricordando i suoi trascorsi in rossonero, ha parlato anche del gol segnato nel derby contro l'Inte ...