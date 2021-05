Milan, Dalot: “Leao mi ha consigliato di venire qui. Ecco cosa mi ha detto” (Di giovedì 6 maggio 2021) Diogo Dalot, terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV all'interno del format 'A casa di...'. Queste le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 maggio 2021) Diogo, terzino del, ha parlato ai microfoni diTV all'interno del format 'A casa di...'. Queste le sue dichiarazioni

Advertising

DAZN_IT : Come vedete @DalotDiogo ai fornelli? ???? ‘A casa di Dalot' è su Milan TV, disponibile su #DAZN - MilanNewsit : The Sun - Milan, il Manchester Utd aspetta offerta da 17 milioni per il riscatto di Dalot - PianetaMilan : - MilanPress_it : Dalot potrebbe restare in rossonero ???? - MichaelDones91 : RT @DiMarzio: #Milan, #Dalot commenta la corsa scudetto -