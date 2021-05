Advertising

FirenzePost : Migranti: Guardian condanna Italia, Spagna, Grecia, Croazia e Malta per respingimenti illegali - civettone : L'UE ha provocato la morte di 2mila migranti sfruttando il Covid-19. L'inchiesta The Guardian… - Rappresentemax : L'UE ha provocato la morte di 2mila migranti sfruttando il Covid-19. L'inchiesta The Guardian - Frances72595418 : L'UE ha provocato la morte di 2mila migranti sfruttando il Covid-19. L'inchiesta The Guardian - LPincia : RT @claudio_2022: L'UE ha provocato la morte di 2mila migranti sfruttando il Covid-19. L'inchiesta The Guardian. -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Guardian

Firenze Post

... nel 2020 quasi 100milasono arrivati in Europa via mare e via terra. Nel 2019 erano 130mila e nel 2017 190mila. Ilparla quindi di 'azioni dure' messe in atto da Italia, Malta, ...Quindi, secondo il quotidiano inglesecolpevole di aver torturato, estorto soldi, ... ribattezzata in Libia dai"la città dei fantasmi" per i tanti che vi hanno trovato la morte per ...Il giornale inglese Guardian non perde occasione per parlare male dell'Italia e dei paesi dell'Europa meridionale e li attacca senza alcun fondamento accusandoli di respingere i poveri migranti. Le so ...L'Unione Europea ha sfruttato la pandemia da Covid-19 per espellere e respingere oltre 40 mila migranti nell'ultimo anno, provocando la morte di 2 mila persone. L'inchiesta del Guardian.