Mick Schumacher | GP Spagna | Obiettivo? Battere la Williams

Advertising

f1world_it : ??| Mick Schumacher: 'Abbiamo ancora la speranza entrare in Q2. Il nostro ritmo di gara sembrava più veloce di quell… - periodicodaily : Ross Brawn riconosce il potenziale di Mick Schumacher #MickSchumacher #RossBrawn #formula1 #f1 - sowmyasofia : Ross Brawn riconosce il potenziale di Mick Schumacher - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ?? LE SORPRESE DEL WEEKEND ?? Portimão? Che noia! Ottimo Schumacher. La gara non emoziona, ma Mick sì ?? @bimbadisebemick… - YleSalerno : RT @mult1formula: ?? LE SORPRESE DEL WEEKEND ?? Portimão? Che noia! Ottimo Schumacher. La gara non emoziona, ma Mick sì ?? @bimbadisebemick… -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

Quel suo sorpasso al GP del Portogallo ha fatto applaudire tutti i tifosi della Formula 1 per la grinta dimostrata. Senza DRS apertoha passato la Williams di Latifi al 63° giro e si è messo al 17° posto , chiudendo la gara a Portimao con messaggio chiaro: con questa Haas sta facendo tutto quello che può. Si ...L' Italia sarà ovviamente rappresentata dai team Prema e Trident, che oltre al figlio dischiera anche David(figlio di Ralf) e Clement Novalak. A livello di piloti al via ci saranno ...Essendo uno dei migliori della storia, secondo Rosberg per il figlio sarà decisamente impossibile ripetere le gesta del padre ...Tre gare, zero punti conquistati. La stagione 2021 di Antonio Giovinazzi non è iniziata col piede giusto, ma non per colpa sua. Ed è fondamentale che Antonio reagisca subito ...