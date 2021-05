Michelle Carpente conduce “Matrimonio a sorpresa in Italia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo “Matrimonio a prima vista” arriva su Real Time il programma “Matrimonio a sorpresa in Italia”. Il format andrà in onda sabato 8 maggio 2021 alle ore 16:20 e sarà condotto dalla wedding planner Michelle Carpente. Cosa vedremo in “Matrimonio a sorpresa in Italia”? Già presentato all’interno della Veneto Film Commission, durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il programma vedrà la Carpente organizzare le nozze di una coppia, lei bielorussa, lui emiliano, completamente a sorpresa. I futuri sposi conoscono solo la data delle loro nozze ma niente di più. Verranno fatte due proposte diverse di Matrimonio e i tutor, amici della coppia, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo “a prima vista” arriva su Real Time il programma “in”. Il format andrà in onda sabato 8 maggio 2021 alle ore 16:20 e sarà condotto dalla wedding planner. Cosa vedremo in “in”? Già presentato all’interno della Veneto Film Commission, durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il programma vedrà laorganizzare le nozze di una coppia, lei bielorussa, lui emiliano, completamente a. I futuri sposi conoscono solo la data delle loro nozze ma niente di più. Verranno fatte due proposte diverse die i tutor, amici della coppia, ...

