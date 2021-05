(Di giovedì 6 maggio 2021) Per raggiungere la neutralita’ diil, il Grupposi e’ prefissato un primo traguardo a orizzonte 2030, con obiettivi legati sia ai processi industriali, sia al prodotto finito: ridurre del 50% le emissioni di CO2 dei propri stabilimenti rispetto al 2010, aumentare il contenuto di materie prime sostenibili in tutti i suoi prodotti al 40%, per raggiungere il 100%il. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Michelin, obiettivo neutralità di carbonio entro il 2050 - Italpress : Michelin, obiettivo neutralità di carbonio entro il 2050 -

Ultime Notizie dalla rete : Michelin obiettivo

Tiscali.it

Il suoera allora quello di diventare pilota professionista di aerei, di concentrarsi ... non senza una scelta di mescola () controcorrente tanto in qualifica - prima fila a fianco ...In linea con questi obiettivi, nella primavera di quest'anno sono stati lanciati due nuovi pneumatici che includono nella loro progettazione l'analisi dell'intero ciclo di vita:e. Primacy, ...MILANO (ITALPRESS) – Per raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2050, il Gruppo Michelin si è prefissato un primo traguardo a orizzonte 2030, con obiettivi legati sia ai processi industriali, ...L'asturiano torna a correre sulla sua pista di casa, in Spagna, a un passo dai 40 anni. Da qui parte il parallelismo con due altri grandi ritorni vincenti della storia della F1: Lauda e Prost ...