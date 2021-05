"Mi diceva amica amica amica, poi...". Cecilia Rodriguez, scoperta imbarazzante: perché ha scaricato Giulia Salemi | Video (Di giovedì 6 maggio 2021) "amica amica amica, poi...". Cecilia Rodriguez, ospite di Tommaso Zorzi a Punto Z su Mediasetplay, spiega perché con Giulia Salemi è finita male. "Non abbiamo mai litigato, non è successo niente di che, ma abbiamo smesso di seguirci". Motivo? L'atteggiamento non proprio limpido della bella influencer italo-persiana, lanciata definitivamente in tv pochi mesi fa grazie al Grande Fratello Vip. In realtà, radio-gossip parla della figlia di Fariba Tehrani (oggi naufraga all'Isola dei famosi) da diverso tempo, anche a causa della sua chiacchieratissima vita sentimentale. Fidanzata con Francesco Monte, ex di Cecilia, quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) ", poi..."., ospite di Tommaso Zorzi a Punto Z su Mediasetplay, spiegaconè finita male. "Non abbiamo mai litigato, non è successo niente di che, ma abbiamo smesso di seguirci". Motivo? L'atteggiamento non proprio limpido della bella influencer italo-persiana, lanciata definitivamente in tv pochi mesi fa grazie al Grande Fratello Vip. In realtà, radio-gossip parla della figlia di Fariba Tehrani (oggi naufraga all'Isola dei famosi) da diverso tempo, anche a causa della sua chiacchieratissima vita sentimentale. Fidanzata con Francesco Monte, ex di, quindi ...

Advertising

ImP_yrN : Oggi la mia amica era in crisi perché non riusciva ad uscire da un parcheggio e il signore della macchina parcheggi… - alicejuvelove : Ho visto adesso #ilPuntoZ e ho adorato la chechu che ha asfaltato gloria dicendo che si diceva tanto sua amica e po… - EmanueleDiRocco : @gondra_one La mia amica quando andavamo al bar, mi diceva sempre 'lascia stare, ci pensa il barista.' E io ci rima… - Despera39575526 : Ragazzi ripenso al dopo puntata dove Tommaso diceva a giulia di essere amica sua solo per interesse Tommasino e tu… - bunko_el : @wojak0 Un'amica diceva a riguardo: quello che c'è in vetrina c'è anche in magazzino. -