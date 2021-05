Meteo sino al 20 Maggio | rischio di TURBOLENZE di Primavera

(Di giovedì 6 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Negli ultimi giorni il quadroclimatico del lungo termine ha subito pesanti modifiche. I modelli matematici di previsione concordano nell’individuare la rapida ritirata dell’Anticiclone Africano – che verrà a trovarci temporaneamente nel corso del fine settimana – e nel proporci un lungo periodo perturbato. Non cambia lo scenario ma cambiano le dinamiche, nel senso che la traiettoria dei vari assalti depressionari potrebbe essere diversa da quanto emerso – ad esempio – nell’approfondimento del martedì. Vale a dire che la depressione iberica non avrà un impatto diretto sulle nostre regioni, piuttosto aprirà un varco ad un’ampia ondulazione ciclonica proveniente dal Europa e in quanto tale decisamente più fresca e decisamente più peggiorativa. Ovviamente da qui alla prossima settimana, figurarsi da qui al ...

AL 12 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L'Europa Centro - Settentrionale resta in balia di un'estesa circolazione depressionaria fredda che causa maltempo e temperature inferiori alla media.Una previsione che si è rivelata azzeccata, indi per cui non dubitiamo del fatto che nel prossimo weekend la colonnina di mercurio possa andare anche oltre. Ce lo dicono le proiezioni termiche, ...POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Negli ultimi giorni il quadro meteo climatico del lungo termine ha subito pesanti modifiche.