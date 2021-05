Meteo primaverile con la marcata impronta meteo dell’Autunno (Di giovedì 6 maggio 2021) Maggio con l’impronta del meteo dell’Autunno con proiezioni dei modelli pessime. Ma quale Estate? Ma quale Estate? Sì, è vero, nel fine settimana avremo certamente un assaggio della bella stagione così come fu lo scorso weekend. Ma l’idea di fiammate africane temporanee, espressa in più di un’occasione, sembra essere suffragata dai fatti. Detto che le condizioni Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Maggio con l’delcon proiezioni dei modelli pessime. Ma quale Estate? Ma quale Estate? Sì, è vero, nel fine settimana avremo certamente un assaggio della bella stagione così come fu lo scorso weekend. Ma l’idea di fiammate africane temporanee, espressa in più di un’occasione, sembra essere suffragata dai fatti. Detto che le condizioni

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #BOLOGNA - BEL TEMPO e clima PRIMAVERILE, con TEMPERATURE in aumento; le previsioni - GioVioli : @Giulio_Nosotti Aggiun due aneddoti: @Gabboloide che non guarda il meteo e nemmeno fuori dalla finestra e si presen… - meteogiornaleit : META' Maggio, la Primavera potrebbe riservare forti BURRASCHE. Vediamo tempi e intensità di tale evento meteo. - meteogiornaleit : META' Maggio, la Primavera potrebbe riservare forti BURRASCHE. Vediamo tempi e intensità di tale evento meteo. - fordeborah5 : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo aggiornate per i prossimi giorni nell'articolo di Daniele Ingemi (@IngemiDaniele). E come sarà il fine… -