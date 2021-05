METEO Italia. Sole e caldo nel weekend, ma a seguire rischio forte maltempo (Di giovedì 6 maggio 2021) METEO SINO AL 12 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Europa Centro-Settentrionale resta in balia di un’estesa circolazione depressionaria fredda che causa maltempo e temperature inferiori alla media. L’Italia è lambita dalle correnti instabili occidentali convogliate dal sistema di bassa pressione. A risentirne maggiormente sono le regioni settentrionali, dove più si evidenzia una vivace instabilità atmosferica. L’anticiclone al momento fatica ad imporsi alle nostre latitudini e pertanto si evidenzia anche il transito di corpi nuvolosi verso il Sud Italia, di origine nord-africana. L’alta pressione delle Azzorre rimane relegata in Aperto Atlantico, al largo della Penisola Iberica e per il momento non ha la minima intenzione d’espandersi verso est. Decisa rimonta anticiclonica sull’Italia nel ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 6 maggio 2021)SINO AL 12 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Europa Centro-Settentrionale resta in balia di un’estesa circolazione depressionaria fredda che causae temperature inferiori alla media. L’è lambita dalle correnti instabili occidentali convogliate dal sistema di bassa pressione. A risentirne maggiormente sono le regioni settentrionali, dove più si evidenzia una vivace instabilità atmosferica. L’anticiclone al momento fatica ad imporsi alle nostre latitudini e pertanto si evidenzia anche il transito di corpi nuvolosi verso il Sud, di origine nord-africana. L’alta pressione delle Azzorre rimane relegata in Aperto Atlantico, al largo della Penisola Iberica e per il momento non ha la minima intenzione d’espandersi verso est. Decisa rimonta anticiclonica sull’nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - lallallerio : Scusate #RaiNews24 , ma non potete dotarvi di qualche foto in più per gli sfondi del Meteo di Gemma Favia? C'è vita… - marcocram79 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -