Meteo Italia sino al 20 Maggio | rischio di TURBOLENZE di Primavera | temporali e grandine

(Di giovedì 6 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Negli ultimi giorni il quadroclimatico del lungo termine ha subito pesanti modifiche. I modelli matematici di previsione concordano nell’individuare la rapida ritirata dell’Anticiclone Africano – che verrà a trovarci temporaneamente nel corso del fine settimana – e nel proporci un lungo periodo perturbato. Non cambia lo scenario ma cambiano le dinamiche, nel senso che la traiettoria dei vari assalti depressionari potrebbe essere diversa da quanto emerso – ad esempio – nell’approfondimento del martedì. Vale a dire che la depressione iberica non avrà un impatto diretto sulle nostre regioni, piuttosto aprirà un varco ad un’ampia ondulazione ciclonica proveniente dal Europa e in quanto tale decisamente più fresca e decisamente più peggiorativa. Ovviamente da qui alla prossima settimana, figurarsi da qui al ...

prossima settimana. Primavera fantasma Fino a questo momento la stagione primaverile ...ha portato condizioni di frequente maltempo anche accompagnato da temperature piuttosto fresche in. ...Il tempo dovrebbe essere soleggiato e le temperature in aumento su gran parte d'. Dopo aver spiegato l'analisinel nostro bollettino settimanale , diamo quindi uno sguardo in dettaglio al ...