Meteo Italia al 21 maggio | PERTURBAZIONI scatenate

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici proseguono nella strada intrapresa qualche giorno fa, una strada che dovrebbe condurci in direzione di scenari Meteo climatiche a tratti insoliti per il mese di maggio. Detto che l'ondata di caldo sta per iniziare, confermiamo l'effimera durata dell'Anticiclone Africano e il conseguente peggioramento del tempo a partire dalla seconda metà della prossima settimana. A differenza del caldo, il maltempo – o comunque l'instabilità – potrebbe farla da padrone sino al 20 maggio. Il motivo è da ricercarsi nelle profonde variazioni bariche che andranno a strutturarsi sul continente europeo, ovvero avremo l'apertura di un ampio canale depressionario oceanico i cui effetti di distribuiranno sull'Europa centro occidentale e in parte sul Mediterraneo.

